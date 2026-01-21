Гуляев не сомневался, что МОК пригласит российских конькобежек на Олимпиаду

В среду на Игры были приглашены Ксения Коржова и Анастасия Семенова

Редакция сайта ТАСС

Глава Союза конькобежцев России Николай Гуляев © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 21 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сомнений в том, что Международный олимпийский комитет (МОК) пригласит российских конькобежек Ксению Коржову и Анастасию Семенову для участия в Олимпиаде, не было. Об этом ТАСС сообщил президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев.

В среду пресс-служба МОК сообщила о приглашении спортсменок на Игры в Италию. Коржова завоевала олимпийскую лицензию на дистанции 3 000 м, Семенова - в масс-старте.

"Никаких опасений, что их могли не пригласить, не было. Как я говорил ранее, это технический момент. Мы приглашений ждали и дождались, и как говорится, лучше поздно, чем никогда. Мы пока в графике, находимся, все по плану, сейчас занимаемся визами и всеми необходимыми процедурами", - сказал Гуляев.

Конькобежки отправятся в Милан, где пройдут олимпийские соревнования в этой дисциплине, в первых числах февраля, а получившие также приглашения шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова - 4 февраля. "По каждому виду спорта допустили по три человека из персонала. Это администратор, тренер, у шорт-трекистов еще и технический специалист", - пояснил Гуляев.