ЦСКА подтвердил переход футболиста Вильягры в бразильский "Интернасьонал"

Арендное соглашение рассчитано до конца года

Родриго Вильягра и Жедсон Фернандеш © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Аргентинский футболист Родриго Вильягра перешел из московского ЦСКА в бразильский "Интернасьонал" на правах аренды до конца года. Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА.

В контракте предусмотрен обязательный выкуп прав на игрока при исполнении им определенных условий. Ранее ТАСС сообщал, что "Интернасьонал" согласовал трансфер полузащитника.

Вильягре 24 года, он выступает за ЦСКА с марта 2025 года. В нынешнем сезоне аргентинец провел за клуб 11 матчей в различных турнирах, не отметившись результативными действиями. Ранее он выступал за аргентинские "Ривер Плейт", "Тальерес" и "Росарио".