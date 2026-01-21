"РТ-капитал" намерен обратиться в суд за признанием "Крыльев Советов" банкротом

1 декабря было возбуждено исполнительное производство о взыскании с "Крыльев Советов" долга в размере более 928 млн рублей в пользу "РТ-капитал"

САМАРА, 21 января. /ТАСС/. Дочерняя компания Ростеха "РТ-капитал" уведомила о своем намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании банкротом футбольного клуба "Крылья Советов", следует из сообщения, размещенного в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (Федресурс).

"ООО "РТ-капитал" уведомляет о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) АО "ПФК "Крылья Советов", - отмечается в сообщении.

1 декабря было возбуждено исполнительное производство о взыскании с "Крыльев Советов" долга в размере более 928 млн рублей в пользу "РТ-капитал". Ранее решение о взыскании долга принял Арбитражный суд Москвы, затем Девятый арбитражный апелляционный суд оставил это решение в силе. Футбольный клуб занимал средства для финансовой поддержки, но с 2016 года не выполнял обязательства по погашению долга.

30 декабря клуб сообщил, что выплатил 535 млн рублей в счет погашения долга, а в течение первой половины января погасил долговые обязательства еще на 54 млн рублей. По состоянию на 20 января "Крылья Советов" должны выплатить 519 млн рублей, в том числе 454 млн рублей основного долга и 64,9 млн рублей исполнительского сбора.

В понедельник компания "РТ-капитал" подала иск в Арбитражный суд города Москвы к "Крыльям Советов" на сумму почти в 146 млн рублей. В "Крыльях Советов" заявили, что исковое заявление в клуб пока не поступало, в связи с этим нет понимания предмета его требований.