В Астане задержали бельгийцев, находившихся на матче ЛЧ в купальниках

Во вторник "Кайрат" проиграл "Брюгге" со счетом 1:4

АСТАНА, 21 января. /ТАСС/. Полицейские задержали и составили протоколы в отношении троих болельщиков из Бельгии, которые находились на трибунах во время матча Лиги чемпионов в Астане между бельгийским "Брюгге" и казахстанским "Кайратом" в купальниках, напоминающих одежду персонажа из комедии "Борат". Об этом сообщили в департаменте полиции столицы Казахстана.

"20 января в ходе проведения футбольного матча на стадионе трое мужчин совершили действия, выражающие неуважение к окружающим и нарушающие общественный порядок. Сотрудниками полиции задержаны и доставлены в отдел полиции трое иностранных болельщиков. По факту появления в общественном месте в состоянии опьянения, а также совершения мелкого хулиганства возбуждено административное производство, материалы дела переданы в суд для принятия решения. Нарушители помещены в комнату временного задержания", - сообщили в департаменте полиции Астаны, комментарий которого опубликовал новостной портал TengriSport.

В социальных сетях посетители матча опубликовали видео, на котором видно, как мужчины стоят на трибуне в купальниках среди других болельщиков. При этом в Астане накануне вечером мороз достигал 16 градусов ниже нуля, остальные посетители матча находились на трибунах в зимней одежде. Портал отмечает, что задержанные таким образом хотели "подшутить над казахстанцами при помощи костюмов известного персонажа" - по сюжету комедии персонаж Борат в исполнении британского актера Саши Барона Коэна является журналистом из Казахстана.

За появление в общественном месте в нетрезвом состоянии задержанным грозит штраф до $40, за мелкое хулиганство - такой же штраф, общественные работы на срок до 60 часов либо арест на срок до 15 суток.

Встреча между "Брюгге" и "Кайратом" прошла 20 января и завершилась победой бельгийского клуба со счетом 4:1. Казахстанская команда базируется в Алма-Ате, однако домашние игры общего этапа Лиги чемпионов проводила в Астане. "Кайрат" впервые участвует в Лиге чемпионов, однако уже лишился шансов на выход в плей-офф. 28 января казахстанский клуб сыграет с английским "Арсеналом" на выезде.