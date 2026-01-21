Церемония открытия конкурса "Ты в игре" прошла перед матчем ЦСКА - "Уралмаш"

Ключевая цель конкурса "Ты в игре" - поиск и поддержка ярких и перспективных спортивных проектов, которые способствуют популяризации активного образа жизни и привлечению россиян к регулярным занятиям физической культурой и спортом

Редакция сайта ТАСС

Министр спорта России Михаил Дегтярев © Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Церемония открытия шестого сезона Всероссийского конкурса спортивных проектов "Ты в игре" прошла в рамках матча регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ между московским ЦСКА и екатеринбургским "Уралмашем".

В церемонии приняли участие министр спорта России Михаил Дегтярев, президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко, генеральный директор турнира Илона Корстин, президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко, генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина, президент ЦСКА Андрей Ватутин. Дегтярев произвел символическое вбрасывание мяча перед матчем.

"Здорово, что матч Единой лиги привлек внимание такого конкурса. Это важный социально-значимый проект. Наша общая задача - увеличение спортивной аудитории, и тут эта инициатива должна сработать. И не будем забывать о задаче, поставленной нашим президентом, и проект "Ты в игре" помогает этому", - сказал Кущенко.

"Этот проект - хорошая отправная точка для ребят начинать что-то новое. Особенно в регионах. Мне бы хотелось, чтобы как можно больше классных, ярких проектов было оценено. У нас очень много талантливых, классных ребят. Без энтузиастов мы не сможем сделать серьезный шаг вперед в спорте", - отметил Кириленко.

Ключевая цель конкурса "Ты в игре" - поиск и поддержка ярких и перспективных спортивных проектов, которые способствуют популяризации активного образа жизни и привлечению россиян к регулярным занятиям физической культурой и спортом. За пять лет проведения конкурса на участие в нем было заявлено более 21 тыс. спортивных проектов со всей страны.