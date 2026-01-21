"Локомотив" обыграл минское "Динамо" в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 2:1

Игроки "Локомотива" © Валерия Калугина/ ТАСС

ЯРОСЛАВЛЬ, 21 января. /ТАСС/. Ярославский "Локомотив" со счетом 2:1 одержал победу над минским "Динамо" в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Артур Каюмов (43-я минута) и Егор Сурин (60). У проигравших отличился Никита Пышкайло (43). Сурин провел первую игру после перелома руки.

Прошедший матч стал 500-м в составе "Динамо" в КХЛ для форварда Андрея Стася.

"Локомотив" возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, набрав 65 очков в 49 матчах. Минское "Динамо" занимает 3-е место на Западе, в активе команды 63 очка после 47 встреч.

В следующем матче бело-голубые 24 января примут китайский "Шанхай Дрэгонс", "Локомотив" 25 января на выезде сыграет с московским "Спартаком".