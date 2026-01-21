"Нефтехимик" одержал шестую победу подряд в КХЛ, обыграв московское "Динамо"

Команда из Нижнекамска выиграла в серии буллитов

ТАСС, 21 января. Нижнекамский "Нефтехимик" со счетом 2:1 после серии буллитов обыграл московское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Нижнекамске.

В составе "Нефтехимика" шайбу забросил Матвей Заседа (54-я минута). У "Динамо" отличился Максим Комтуа (32). В серии буллитов единственную попытку реализовал Андрей Белозеров.

"Нефтехимик" одержал шестую победу подряд. Команда набрала 55 очков в 49 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции. "Динамо" с 58 очками в 48 играх располагается на 5-й строчке на Западе.

В следующем матче "Нефтехимик" 24 января примет астанинский "Барыс", "Динамо" 23 января на выезде сыграет с тольяттинской "Ладой".

В другом матче среды лидер Западной конференции череповецкая "Северсталь" со счетом 5:4 в овертайме на выезде обыграла "Сочи".