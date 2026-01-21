"Бавария" вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов

В седьмом туре общего этапа германская команда обыграла бельгийский "Юнион"

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Баварии" Гарри Кейн © Adam Pretty/ Getty Images

БЕРЛИН, 22 января. /ТАСС/. Германская "Бавария" со счетом 2:0 обыграла бельгийский "Юнион" в матче седьмого тура общего этапа футбольной Лиги чемпионов и обеспечила себе выход в 1/8 финала турнира. Встреча прошла в Мюнхене.

Оба мяча забил Гарри Кейн (52-я, 55-я минуты). На 63-й минуте после двух желтых карточек с поля был удален защитник "Баварии" Ким Мин Чжэ. На 81-й минуте Кейн не реализовал пенальти.

"Бавария" набрала 18 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице. Ранее выход в 1/8 финала Лиги чемпионов гарантировал английский "Арсенал". "Юнион" с 6 очками располагается на 31-й строчке.

В других матчах игрового дня испанский "Атлетик" обыграл итальянскую "Аталанту" (3:2), итальянский "Ювентус" победил португальскую "Бенфику" (2:0), английский "Ливерпуль" разгромил французский "Марсель" (3:0), английский "Ньюкасл" с таким же счетом выиграл у нидерландского ПСВ, испанская "Барселона" обыграла чешскую "Славию" (4:2), которая лишилась шансов на выход в плей-офф турнира.

Заключительный тур общего этапа пройдет 28 января.

В общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов. Все команды проведут на первом этапе по восемь матчей - четыре дома и в гостях. Клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в 1/8 финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига чемпионов проводится в данном формате с прошлого сезона.