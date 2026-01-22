Хачанов вышел в третий круг Australian Open

В матче второго раунда российский теннисист обыграл американца Нишеша Басаваредди

СИДНЕЙ, 22 января. /ТАСС/. Российский теннисист Карен Хачанов обыграл американца Нишеша Басаваредди в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Соревнования проходят в Мельбурне.

Встреча закончилась со счетом 6:1, 6:4, 6:3 в пользу Хачанова, посеянного на турнире под 15-м номером. Басаваредди пробился на турнир через квалификацию. В третьем круге Хачанов сыграет с итальянцем Лучано Дардери (22-й номер посева).

29-летний Хачанов занимает 18-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На счету россиянина 7 побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата США (2022) и Открытого чемпионата Австралии (2023). В 2021 году Хачанов стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде, а в составе российской команды - обладателем Кубка Дэвиса.

Открытый чемпионат Австралии является первым в сезоне турниром Большого шлема и проводится на покрытии "хард". Соревнования завершатся 1 февраля. Призовой фонд турнира - около $75 млн.