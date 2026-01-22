Калинская пробилась в третий круг Australian Open

В матче второго раунда российская теннисистка обыграла австрийку Юлию Грабер

Анна Калинская © Cameron Spencer/ Getty Images

СИДНЕЙ, 22 января. /ТАСС/. Российская теннисистка Анна Калинская обыграла австрийку Юлию Грабер в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Соревнования проходят в Мельбурне.

Встреча закончилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу Калинской, посеянной на турнире под 31-м номером. В третьем круге Калинская сыграет с победительницей матча между Марией Боузковой из Чехии и Игой Свёнтек (Польша, второй номер посева).

Калинской 27 лет, она занимает 33-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На ее счету нет побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии в 2024 году.

Грабер 29 лет, в рейтинге WTA она располагается на 95-й позиции, на ее счету нет побед на турнирах под эгидой организации. На турнирах Большого шлема австрийка не проходила дальше второго круга.

Открытый чемпионат Австралии является первым в сезоне турниром Большого шлема и проводится на покрытии "хард". Соревнования завершатся 1 февраля. Призовой фонд турнира - около $75 млн.