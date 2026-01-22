Селехметьева впервые сыграет в третьем круге турнира Большого шлема

В матче второго раунда Australian Open российская теннисистка обыграла испанку Паулу Бадосу

Редакция сайта ТАСС

Оксана Селехметьева © Darrian Traynor/ Getty Images

СИДНЕЙ, 22 января. /ТАСС/. Российская теннисистка Оксана Селехметьева обыграла испанку Паулу Бадосу и вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу Селехметьевой, не имеющей номера посева на турнире. Бадоса была посеяна под 25-м номером. В третьем круге россиянка сыграет с американкой Джессикой Пегулой (шестой номер посева).

Селехметьевой 23 года, она занимает 101-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету нет побед на турнирах под эгидой организации. Спортсменка впервые вышла в третий круг турнира Большого шлема.

Бадосе 28 лет, в рейтинге WTA она располагается на 26-й позиции. Испанка является победительницей четырех турниров под эгидой организации. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии в 2025 году.

Открытый чемпионат Австралии является первым в сезоне турниром Большого шлема и проводится на покрытии "хард". Соревнования завершатся 1 февраля. Призовой фонд турнира - около $75 млн.