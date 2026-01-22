"Бруклин" разгромно проиграл "Нью-Йорку" в НБА. Демин набрал 6 очков

"Нью-Йорк" победил с разницей в 54 очка

Редакция сайта ТАСС

Баскетболисты "Бруклина" Егор Демина и "Нью-Йорка" Микал Бриджес © Sarah Stier/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 22 января. /ТАСС/. "Бруклин" в гостях проиграл "Нью-Йорку" со счетом 66:120 в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

В составе победителей лучшим игроком стал Джейлен Брансон, набравший 20 очков, сделавший 4 подбора и отдавший 5 передач. У "Бруклина" лучшим стал форвард Майкл Портер, у которого 12 очков, 6 подборов и 1 передача.

Российский защитник "Бруклина" Егор Демин набрал 6 очков. Также на счету россиянина 1 подбор и 3 передачи. Игрок провел на площадке 20 минут 52 секунды.

Для "Нью-Йорка" эта победа стала крупнейшей (+54 очка) в истории клуба. Предыдущим достижением команды была победа с преимуществом в 48 очков (трижды).

"Нью-Йорк" занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, команда одержала 26 побед при 18 поражениях. "Бруклин" идет на 13-м месте с 12 победами и 30 поражениями. В следующем матче "Нью-Йорк" на выезде сыграет с "Филадельфией" 24 января, "Бруклин" в ночь на 24 января по московскому времени примет "Бостон".