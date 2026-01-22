В третий круг Australian Open пробились 7 россиян

Второй раунд российские теннисисты прошли без потерь

Редакция сайта ТАСС

Андрей Рублев © Quinn Rooney/ Getty Images

СИДНЕЙ, 22 января. /ТАСС/. Семь российских теннисистов пробились в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open).

Во второй круг у мужчин прошли Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов. У женщин в следующий раунд вышли Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Анна Калинская и Оксана Селехметьева. В третий круг вышли все россияне, участвовавшие во втором раунде соревнований.

Открытый чемпионат Австралии является первым в сезоне турниром Большого шлема и проводится на покрытии "хард". Соревнования завершатся 1 февраля. Призовой фонд турнира - около $75 млн.