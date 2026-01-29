58-летнюю каноистку Антонову дисквалифицировали за мельдоний

Срок отстранения будет известен позднее

ТАСС, 29 января. Двукратную победительницу Кубка Европы среди ветеранов по каноэ-марафону россиянку Ларису Антонову дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщила пресс-служба Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

В допинг-пробе 58-летней Антоновой, которая была взята в мае 2025 года во время Всемирных игр ветеранов, обнаружили мельдоний. Спортсменка признала факт нарушения, ее результаты на тех соревнованиях аннулированы. Дальнейшие последствия будут определены Международной федерацией каноэ, куда было передано дело.

В 2021 году Антонова стала двукратной победительницей Кубка Европы по каноэ среди ветеранов. На том турнире она победила в смешанном заезде двоек в возрастной категории 35-49 лет и в заезде байдарок-одиночек среди участниц 40-54 лет.