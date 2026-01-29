Шайба Марченко помогла "Коламбусу" победить "Филадельфию" в матче НХЛ

Его команда одержала победу со счетом 5:3

Нападающий "Коламбуса" Кирилл Марченко © Jason Mowry/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 29 января. /ТАСС/. Российский нападающий "Коламбуса" Кирилл Марченко забросил шайбу в домашней игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Филадельфии".

Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу "Коламбуса". В составе победителей шайбы забросили Чарли Койл (1-я минута), Марченко (20), Эрик Гудбрансон (22), Шон Монахан (57) и Матьё Оливье (59). У проигравших хет-трик оформил Трэвис Конекны (10, 45, 56).

Марченко забросил 19-ю шайбу в сезоне, также на счету 25-летнего форварда 25 передач в 48 матчах.

"Коламбус" одержал третью победу подряд и занимает четвертое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 57 очков в 52 матчах. "Филадельфия" идет пятой, также имея в активе 57 очков после 52 встреч, но уступая "Коламбусу" по дополнительным показателям.

В следующем матче "Коламбус" в ночь на 31 января по московскому времени в гостях сыграет с "Чикаго", "Филадельфия" днем ранее на выезде встретится с "Бостоном".