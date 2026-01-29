Шайба Ничушкина не спасла "Колорадо" от поражения в матче НХЛ с "Оттавой"

Форвард прервал голевую засуху из 10 матчей

Редакция сайта ТАСС

Форвард "Колорадо" Валерий Ничушкин © Chris Tanouye/ Freestyle Photography/ Getty Images

ОТТАВА, 29 января. /ТАСС/. Российский нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин забросил шайбу в гостевой игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Оттавы".

Матч завершился со счетом 5:2 в пользу "Оттавы". В составе победителей шайбы забросили Ник Казинс (24-я минута), Ридли Грейг (35), Клод Жиру (43), Брэди Ткачук (58), Тим Штюцле (59). У проигравших отличились Паркер Келли (35) и Ничушкин (44). Двумя передачами отметился российский защитник "Оттавы" Артем Зуб.

Ничушкин прервал голевую засуху из 10 матчей, всего в активе 30-летнего форварда теперь 12 шайб и 17 передач в 42 матчах. 30-летний Зуб набрал 19 очков (4 шайбы + 15 передач) в 52 играх.

"Колорадо" лидирует в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 79 очков в 51 матче. "Оттава" идет на последней, восьмой строчке в Атлантическом дивизионе, имея в активе 57 очков после 53 встреч.

В следующем матче "Колорадо" в ночь на 30 января по московскому времени в гостях сыграет с "Монреалем", "Оттава" двумя днями позднее примет "Нью-Джерси".