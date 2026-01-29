Статья

13 надежд. Россияне на Олимпиаде - кто они?

ТАСС рассказывает про наших спортсменов, которые выступят в Италии

Дарья Непряева (лыжные гонки)

23 года, родилась в Твери, младшая сестра олимпийской чемпионки 2022 года Натальи Непряевой. Тренируется под руководством Егора Сорина. Участница юношеских Олимпийских игр – 2020 (наивысший результат – 11-е место в гонке на 5 км). Обладательница золотой и серебряной медали юниорского ЧМ-2022, двукратная чемпионка России 2025 года.

После получения нейтрального статуса приняла участие в лыжной многодневке "Тур де Ски", где стала 10-й в общем зачете, и трех этапах Кубка мира. Наивысший результат – 6-е место на заключительном этапе "Тур де Ски" в Италии в гонке в гору. Отобралась на Олимпийские игры в середине декабря на первом после своего возвращения на международные старты этапе Кубка мира, который проходил в швейцарском Давосе.

Савелий Коростелев (лыжные гонки)

22 года, родился в Перми, сын бронзового призера Олимпиады-2010 в лыжных гонках Натальи Коростелевой. Тренируется под руководством Егора Сорина. Обладатель двух золотых и одной серебряной медали юниорского ЧМ-2022, четырехкратный чемпион России.

После получения нейтрального статуса принял участие в лыжной многодневке "Тур де Ски", где стал 8-м в общем зачете, и трех этапах Кубка мира. Наивысший результат – 4-е место на заключительном этапе "Тур де Ски" в Италии в гонке в гору. Отобралcя на Олимпийские игры в середине декабря на первом после своего возвращения на международные старты этапе Кубка мира, который проходил в швейцарском Давосе.

Юлия Плешкова (горнолыжный спорт)

28 лет, родилась в Елизове (Камчатская область). Начинала путь в горнолыжном спорте под руководством матери, сейчас тренируется у Кирилла Копылова. Обладательница двух бронзовых наград всемирных Универсиад 2017 и 2019 годов, заняла третье место на юниорском ЧМ-2018 в Швейцарии. Участница Олимпиады 2022 года в Пекине (лучший результат – 10-е место в комбинации), неоднократная чемпионка России.

После получения нейтрального статуса приняла участие в четырех международных стартах (три – в рамках этапов Кубка мира). В середине января на турнире в германском Бертехсгадене она стала третьей в слаломе-супергиганте. 10 января на этапе Кубка мира в австрийском Заухензее заняла 51-е место в скоростном спуске, спустя неделю на этапе Кубка мира в итальянском Тарвизио она показала 40-й результат в скоростном спуске и 48-й – в супергиганте. По итогам выступлений ей удалось завоевать единственную олимпийскую лицензию среди российских нейтральных горнолыжниц.

Семен Ефимов (гоорнолыжный спорт)

29 лет, родился в Москве. Тренируется у Дмитрия Приходченко. Победитель всемирной Универсиады-2019 в Красноярске (слалом), бронзовый призер Универсиады-2017 в Алма-Ате (супергигант). Дебютировал на этапах Кубка мира в 2018 году, участник двух чемпионатов мира, на ЧМ-2021 был 16-м в слаломе. Чемпион России.

После получения нейтрального статуса принял участие в открытом чемпионате Италии по горнолыжному спорту, на котором один раз занял первое место и дважды становился вторым. В активе Ефимова также выступления на пяти турнирах Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), где он сумел завоевать золото и бронзу. На единственном в олимпийском сезоне этапе Кубка мира, проходившем в Австрии, Ефимов не сумел добраться до финиша в первой попытке в слаломе. По итогам выступлений ему удалось завоевать единственную олимпийскую лицензию среди российских нейтральных горнолыжников.

Дарья Олесик (санный спорт)

21 год, родилась в Братске (Иркутская область). Пришла в санный спорт после того, как посмотрела по телевизору соревнования саночников на Олимпиаде-2014 в Сочи. В сезоне-2019/20 дебютировала на этапах юниорского Кубка мира, в ее активе бронзовые медали на этапах КМ в германских Кёнигсзе и Альтенберге. Чемпионка России 2024 года, вице-чемпионка страны – 2025.

После получения нейтрального статуса приняла участие в тестовых соревнованиях на будущей олимпийской трассе Игр-2026, где заняла 19-е место, а также на четырех этапах Кубка мира (наивысший результат – 10-е место на этапе в германском Винтерберге). Была единственной российской участницей этапов Кубка мира – 2025/26.

Павел Репилов (санный спорт)

23 года, родился в Дмитрове (Московская область), младший брат трехкратного чемпиона мира по санному спорту Романа Репилова. Обладатель золотой и серебряной наград юношеских Олимпийских игр – 2020 в Швейцарии. Дебютировал на взрослых международных турнирах в сезоне-2020/21, наивысший результат – 9-е место в спринте на этапе Кубка мира – 2021/22 в германском Оберхофе.

После получения нейтрального статуса принял участие в тестовых соревнованиях на будущей олимпийской трассе Игр-2026, где занял 25-е место, а также на четырех этапах Кубка мира (наивысший результат – 17-е места на этапах в американском Лейк-Плэсиде и в германском Винтерберге). Выиграл олимпийский отбор у еще одного российского нейтрального саночника - Матвея Пересторонина.

Никита Филиппов (ски-альпинизм)

23 года, родился в Петропавловске-Камчатском. Бронзовый призер этапа Кубка мира – 2025/26 во французском Куршевеле. Занимается ски-альпинизмом с 2018 года. На чемпионате мира - 2025, проходившем в Швейцарии, Филиппов занял 7-е место в вертикальной гонке и 25-е - в спринте. Неоднократный победитель и призер чемпионатов и Кубков России.

В сезоне-2025/26 принял участие в одном этапе Кубка мира. В Куршевеле он стал третьим в спринте и 17-м – в вертикальной гонке. Накануне Олимпиады Филиппов планирует выступить на этапе Кубка мира в Испании. Он стал первым российским спортсменом, сумевшим отобраться на Олимпиаду 2026 года. Это произошло весной прошлого года после окончания этапов Кубка мира.

Ксения Коржова (конькобежный спорт)

21 год, родилась в Оленегорске (Мурманская область). Записалась в секцию конькобежного спорта по настоянию бабушки. Бронзовый призер юниорского чемпионата мира – 2022 в Австрии в масс-старте, победительница взрослого чемпионата России – 2025 в классическом многоборье.

В сезоне-2025/26 приняла участие в трех этапах Кубка мира, которые являлись отборочными на Олимпиаду. Выступала на дистанции 3 000 м, в Солт-Лейк-Сити завоевала бронзу в дивизионе В, в Калгари была 11-й в дивизионе сильнейших (А), в Хамаре – 1-й в дивизионе В.

Анастасия Семенова (конькобежный спорт)

21 год. Родилась в Коломне (Московская область). Пришла в конькобежный спорт из бальных танцев. Дебютировала на международных стартах в сезоне-2021/22, тогда на этапе юниорского Кубка мира в германском Инцелле заняла третье место на дистанции 1 000 м. Победитель и призер чемпионатов и Кубков России.

В сезоне-2025/26 приняла участие в четырех этапах Кубка мира, которые являлись отборочными на Олимпиаду. На этапах в норвежском Хамаре и канадском Калгари занимала первые места в в дивизионе В. На этапе Кубка мира в нидерландском Херенвене финишировала 10-й, выступая в группе сильнейших.

Алена Крылова (шорт-трек)

23 года. Родилась в Новоуральске (Свердловская область). Чемпионка России 2024 и 2025 годов в многоборье. Неоднократная чемпионка страны на отдельных дистанциях.

В сезоне-2025/26 приняла участие в четырех этапах Кубка мира, которые являлись отборочными на Олимпиаду. Выступала на дистанции 500 м. Наивысший результат - 21-е место – показала на этапе Кубка мира в канадском Монреале.

Иван Посашков (шорт-трек)

21 год. Родился в Санкт-Петербурге. Победитель и призер чемпионатов и Кубков России по шорт-треку.

В сезоне-2025/26 принял участие в четырех этапах Кубка мира, которые являлись отборочными на Олимпиаду. Выступал на дистанции 500 м. Наивысший результат - 12-е место – показал на этапе Кубка мира в канадском Монреале.

Аделия Петросян (фигурное катание)

18 лет. Родилась в Москве. Тренируется в группе Этери Тутберидзе. Дебютировала на международных турнирах в сезоне-2021/22, когда на этапе юниорского Гран-при в словацком Кошице заняла третье место, а в Любляне – первое. Трехкратная чемпионка России, трижды побеждала в финалах Кубка России.

В сентябре Петросян выступила на олимпийском квалификационном турнире в Пекине, где заняла первое место и завоевала именную квоту на Олимпиаду-2026.

Петр Гуменник (фигурное катание)

23 года. Родился в Санкт-Петербурге. Тренируется у Вероники Дайнеко. Дебютировал на международных турнирах в сезоне-2015/16. В 2018 году выиграл этапы юниорского Гран-при в Канаде и Словении, а потом стал третьим в финале. Бронзовый призер чемпионата мира 2020 года среди юниоров. Чемпион России 2026 года, победитель двух финалов Кубка России.

В сентябре Гуменник выступил на олимпийском квалификационном турнире в Пекине, где занял первое место в и завоевал именную квоту на Олимпиаду-2026.

