Российские пятиборцы ждут нейтральных статусов для участия в Кубке мира

Первый этап соревнований пройдет в Каире с 8 по 12 апреля

Редакция сайта ТАСС

© Lintao Zhang/ Getty Images

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Российские пятиборцы планируют принять участие в Кубке мира - 2026, однако для этого им нужно получить нейтральные статусы от Международного союза современного пятиборья (UIPM). Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России по современному пятиборью Андрей Макушин.

"Согласно нашим планам первым международным турниром для российских пятиборцев должен стать открытый чемпионат Венгрии, который пройдет в первой половине марта, - рассказал Макушин. - Это очень представительное соревнование, в котором традиционно принимают участие многие сильнейшие спортсмены из ведущих европейских стран. Мы уже отправили предварительную заявку с указанием количества спортсменов, которых хотели бы заявить на эти соревнования. Сейчас ждем решения по нейтральному статусу спортсменов, заявки на который уже были отосланы".

Каир станет местом проведения первого в 2026 году этапа Кубка мира по современному пятиборью, соревнования пройдут с 8 по 12 апреля. Второй этап пройдет в болгарском Пазарджике (13-17 мая), третий - в Будапеште с 17 по 21 июня.

"Мы также внесли в свой календарь этапы Кубка мира, которые пройдут в первой половине сезона. Участие в них наших спортсменов будет зависеть от международной федерации, которая занимается выдачей нейтральных статусов. А может быть, за это время произойдут какие-то изменения в допуске россиян и белорусов. Первый шаг сделан, ждем, что будет дальше", - добавил Макушин.

Исполком UIPM принял решение разрешить российским и белорусским спортсменам в возрасте до 19 лет выступать на всех турнирах под эгидой UIPM с флагами и гимнами своих стран.

Финал Кубка мира пройдет с 26 по 28 июня в Будапеште, чемпионат Европы - с 3 по 9 августа в Стамбуле, чемпионат мира - с 24 по 30 августа в Гуйяне (Китай).