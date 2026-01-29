Григоренко: хоккеисты "Трактора" стали уделять больше внимания обороне

16 декабря команду возглавил Евгений Корешков

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Трактора" Михаил Григоренко © Арина Антонова/ ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 января. /ТАСС/. Игроки челябинского хоккейного клуба "Трактор" начали строже действовать в обороне после назначения на пост главного тренера Евгения Корешкова. Об этом ТАСС рассказал нападающий команды Михаил Григоренко.

Корешков возглавил "Трактор" 16 декабря после того, как команду покинул канадский специалист Бенуа Гру.

"Из основных моментов - строже стали действовать в обороне. В любом случае смена тренера всегда дает определенный импульс команде, все хотят себя проявить, - сказал Григоренко. - Некоторые моменты есть в атаке, которые тренер рассказывает, это какие-то мелочи, нюансы, но, опять же, основной упор у нас на игру в обороне идет".

"Трактор" занимает 7-е место в таблице Восточной конференции регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).