ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ситуация вокруг Гренландии
ТАСС Медиа
ГлавнаяСпортКХЛ

Клуб КХЛ "Сочи" погасил долги перед тренером Крикуновым

Специалист отметил, что долги были за два месяца
Редакция сайта ТАСС
06:25

Тренер "Сочи" Владимир Крикунов

© Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 29 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккейный клуб "Сочи" погасил долги перед тренером-консультантом Владимиром Крикуновым. Об этом он сообщил ТАСС.

Ранее газета "Советский спорт" рассказала о том, что клуб Континентальной хоккейной лиги не в полном объеме рассчитывается с игроками и тренерским штабом.

"Задержек таких сейчас нет. Они были, но сейчас вроде все наладилось, - сказал Крикунов. - Сейчас с нами рассчитались, долги были за два месяца. Нам выплачивалась зарплата, просто не в полном объеме, сейчас все долги погашены".

"Сочи" занимает последнее место в Западной конференции, отставая от восьмого места, дающего право на участие в плей-офф, на 18 очков. В последних восьми матчах южане одержали только одну победу. 

КХЛ