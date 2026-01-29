Клуб КХЛ "Сочи" погасил долги перед тренером Крикуновым

Специалист отметил, что долги были за два месяца

Редакция сайта ТАСС

Тренер "Сочи" Владимир Крикунов © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 29 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккейный клуб "Сочи" погасил долги перед тренером-консультантом Владимиром Крикуновым. Об этом он сообщил ТАСС.

Ранее газета "Советский спорт" рассказала о том, что клуб Континентальной хоккейной лиги не в полном объеме рассчитывается с игроками и тренерским штабом.

"Задержек таких сейчас нет. Они были, но сейчас вроде все наладилось, - сказал Крикунов. - Сейчас с нами рассчитались, долги были за два месяца. Нам выплачивалась зарплата, просто не в полном объеме, сейчас все долги погашены".

"Сочи" занимает последнее место в Западной конференции, отставая от восьмого места, дающего право на участие в плей-офф, на 18 очков. В последних восьми матчах южане одержали только одну победу.