В МОК оценили использование дронов при съемке соревнований

Редакция сайта ТАСС
10:43
© AP Photo/ Luca Bruno

МИЛАН, 9 февраля. /ТАСС/. Дроны полностью интегрированы в телевизионные трансляции Олимпийских игр и не мешают спортсменам. Об этом журналистам сообщил спортивный директор МОК Пьер Дюкри.

Ранее пользователей в соцсетях возмутила экшн-камера на соревнованиях по санному спорту - дрон катился вслед за украинским спортсменом.

"Когда мы готовим трансляции Игр, то все тестируем и проверяем, - сказал Дюкри. - Спрашиваем спортсменов, не мешает ли им шум, присутствие камер. Все замерено и уточнено. Сейчас это инновационные способы вещания, все сделано так, чтобы не мешать спортсменам. Мы максимально интегрируем инновационные технологии". 

