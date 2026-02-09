В МОК оценили использование дронов при съемке соревнований

Ранее пользователей в соцсетях возмутила экшн-камера на соревнованиях по санному спорту

МИЛАН, 9 февраля. /ТАСС/. Дроны полностью интегрированы в телевизионные трансляции Олимпийских игр и не мешают спортсменам. Об этом журналистам сообщил спортивный директор МОК Пьер Дюкри.

"Когда мы готовим трансляции Игр, то все тестируем и проверяем, - сказал Дюкри. - Спрашиваем спортсменов, не мешает ли им шум, присутствие камер. Все замерено и уточнено. Сейчас это инновационные способы вещания, все сделано так, чтобы не мешать спортсменам. Мы максимально интегрируем инновационные технологии".