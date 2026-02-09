Производитель российского йогурта объяснил его появление у американца на ОИ

Холодильник конькобежца Эмери Лемана на Играх забит отечественными йогуртами

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Компания - производитель российского йогурта не удивлена появлению своей продукции в холодильнике американского конькобежца Эмери Лемана на Олимпийских играх в Италии, она поставляется на экспорт и пользуется спросом. Об этом ТАСС заявили в компании "Логика молока", которая производит данный продукт.

Как ранее сообщал ТАСС, Леман во время прямого эфира в своем аккаунте в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) показал содержимое своего холодильника в Олимпийской деревне. Пользователи обратили внимание на внушительную партию российских йогуртов.

"Продукция компании "Логика молока" экспортируется в 12 стран, поэтому мы не видим в этой новости ничего удивительного, - сказал собеседник агентства. - Компания предоставляет покупателям - и профессиональным спортсменам, и обычным людям - высококачественный белок, и выбор нашей продукции говорит о продуманном подходе к питанию и здоровью. Нам приятно, что продукция пользуется популярностью и среди участников Олимпийских игр".

Леман является бронзовым призером Олимпийских игр 2022 года в командной гонке. Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершатся 22 февраля.