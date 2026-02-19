В ISU подтвердили, что Гуменник не выступит на гала-концерте Олимпийских игр

Петр Гуменник

МИЛАН, 19 февраля. /ТАСС/. Российский фигурист Петр Гуменник не выступит с показательным номером на гала-концерте на Олимпийских играх. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Международного союза конькобежцев (ISU).

Среди представителей мужского одиночного катания в гала-концерте примут участие Михаил Шайдоров из Казахстана, японцы Юма Кагияма и Сюн Сато, француз Адам Сяо Хим Фа, представитель США Илья Малинин, итальянец Даниэль Грассль и Чха Джун Хван из Южной Кореи.

Ранее Okko сообщал, что Гуменник выступит с показательным номером на гала-концерте 21 февраля. Позднее фигурист, который продолжал тренировки на олимпийском катке, в интервью ТАСС заявил, что не получал приглашения от ISU на гала-концерт.

Гуменник занял шестое место на Олимпиаде. Он является чемпионом России, серебряным и бронзовым призером национальных первенств, двукратным победителем финалов Гран-при России.