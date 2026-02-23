Статья

Рок-звезды на льду. Самые яркие фигуристы Олимпиады

ТАСС рассказывает о фигуристах, которые по ходу турнира привлекли к себе наибольшее внимание

Редакция сайта ТАСС

Аделия Петросян © Петр Ковалев/ ТАСС

Олимпийский турнир по фигурному катанию получился ярким и драматичным. ТАСС рассказывает о фигуристах, которые по ходу турнира привлекли к себе наибольшее внимание и стали звездами олимпийского льда.

Аделия Петросян. Нужно гордиться собой!

Российская фигуристка превратила Олимпиаду в полноценную проверку себя и своего характера. Перед Играми 18-летняя трехкратная чемпионка России прошла через травмы и сложности в подготовке, а отборочный турнир в Пекине едва не пропустила из-за проблем со здоровьем. Но в итоге выступила и выиграла его. На международную арену она выходила с минимальным опытом, но с одним из самых сложных технических наборов.

Аделия Петросян © Петр Ковалев/ ТАСС

Петросян призналась, что почти не ощущала давления. В произвольной она рискнула исполнить четверной тулуп - единственная из всех участниц. Попытка не удалась, и итоговое шестое место стало для нее болезненным. После проката фигуристка говорила, что ей стыдно перед собой, федерацией, тренерами и болельщиками. И даже добавила, что ей "психологически будет тяжело возвращаться домой" после такого выступления. Но стыдиться точно нечего - весь сезон она боролась именно с этим элементом и даже после январского обострения травмы сумела доехать до Олимпиады. Характер проявляется именно в таких решениях.

Алиса Лью. Чтобы устроить шоу

Американка подошла к Олимпиаде с одной из самых необычных карьерных историй турнира. После стремительного взлета в юниорском возрасте она неожиданно завершила карьеру, объяснив решение эмоциональным выгоранием и усталостью от постоянного давления. Лью пропустила два сезона, жила жизнью обычного подростка и вернулась уже с другим отношением к спорту - без прежних ожиданий и с акцентом на удовольствие от катания.

Алиса Лью © Петр Ковалев/ ТАСС

На Играх она не раз подчеркивала, что больше не зацикливается на результате. На произвольную программу она вышла в золотом платье. "Ну и представьте, как глупо я бы выглядела в этом платье, если бы сегодня не выиграла? Ха-ха!" В этой фразе вся Лью. Ее главным козырем стала расслабленность и удовольствие от процесса, которые превратились в формулу победы.

Эмбер Гленн. Напутствие от Мадонны заказывали?

Для еще одной представительницы США Олимпиада стала одной из самых эмоциональных точек карьеры. Несколько лет назад она переживала спад и искала новую мотивацию в эпоху "русской революции женского катания". Тогда Гленн поставила перед собой цель - выучить тройной аксель. По духу это напоминало историю Елизаветы Туктамышевой, которая также нашла в себе уверенность заучить этот элемент в зрелом для фигурного катания возрасте.

Эмбер Гленн © Петр Ковалев/ ТАСС

В Милане все началось тяжело: ошибка в короткой программе отбросила ее на 13-е место. Но в произвольной Гленн выдала один из самых ярких прокатов турнира с чистым тройным акселем. Медали это не принесло, но камбэк стал одной из позитивных историй Игр. Дополнительный штрих добавила поддержка от Мадонны, под песню которой выступала фигуристка. Певица назвала ее "невероятной, сильной, храброй и прекрасной" и пожелала золота.

Каори Сакамото. Прощальное серебро

Трехкратная чемпионка мира заранее объявила, что завершит карьеру после сезона - грустное решение, которое многие ожидали, но смириться пока не смогли, ведь японка стала настоящей легендой современного фигурного катания. Она подошла к Играм в статусе одного из главных фаворитов - в командном турнире снова это подтвердила.

Каори Сакамото © Петр Ковалев/ ТАСС

В личных соревнованиях Сакамото завоевала серебро, но осталась разочарована - для победы ей не хватило всего одного одинарного прыжка. После Сакамото не смогла скрыть эмоции и расплакалась. "Я расстроена тем, что не смогла победить и в итоге завоевала серебро, - сказала она. - Но тот факт, что я испытываю разочарование, несмотря на то, что поднялась на одну ступеньку выше, показывает, насколько я выросла за последние четыре года".

Юлия Заутер. Долгий путь к цели

Румынская фигуристка стала самой возрастной одиночницей турнира, она впервые выступила на Играх. К своему дебюту 28-летняя Заутер шла долго. Она начинала карьеру в Германии, затем сменила спортивное гражданство и стала лидером румынской сборной. Из-за нехватки финансирования со стороны немецкой федерации ей приходилось совмещать спорт с работой - она была помощником в школе, подрабатывала официанткой и тренировала детей, чтобы оплачивать подготовку. Лишь в 2023 году румынский клуб смог обеспечить ей поддержку, и она отказалась от подработок.

Юлия Заутер © Петр Ковалев/ ТАСС

В Милане спортсменка выдала два чистых проката, установила личный рекорд по сумме баллов и показала лучший результат в истории женского одиночного катания Румынии на Олимпийских играх. Фигуристка отмечала, что ключевую роль сыграла работа над психологической подготовкой.

Петр Гуменник. Оставайся таким как есть, оставайся самим собой

Для российского фигуриста эта Олимпиада стала возвращением на мировую арену после нескольких лет отсутствия. Он выходил на лед без рейтинга, но с амбициями и сложным техническим набором, не упрощая контент ради безопасного результата.

Петр Гуменник © Михаил Терещенко/ ТАСС

Фигурист, выросший в семье православного священника, влюбил в себя болельщиков своей открытостью и простотой, на которые не повлияли ни годы недопуска к стартам, ни испытание с музыкой - менять пришлось в срочном порядке из-за авторских прав. Он наслаждался действом, играл на пианино, катался на метро, общался с болельщиками, с другими фигуристами - брал от Олимпиады самое лучшее. Все то, что другие, порой, даже не успевают замечать из-за груза ответственности и концентрации. Гуменник - снова в элите. Его результат как знак Международному союзу конькобежцев (ISU) - россиян пора допускать. Скрывая таких спортсменов, вы обкрадываете болельщиков всего мира.

Михаил Шайдоров. Первое золото Казахстана

Олимпийское золото Шайдорова - не история внезапного взлета, а результат долгого пути через травмы, нестабильные сезоны и постоянную работу над собой. Его карьера складывалась неровно, в поиске баланса между сложностью и стабильностью.

Михаил Шайдоров © Михаил Терещенко/ ТАСС

Ученик олимпийского чемпиона россиянина Алексея Урманова, тренирующийся в Сочи, в Милане сделал ставку на расчет и холодную голову. "Делай, что должен - будет, что будет". Ровно так, как 30 лет назад делал его тренер, ставший победителем Игр в Лиллехаммере. Шайдоров завоевал первое за 32 года золото для Казахстана и стал главной спортивной звездой страны, принимая почести и подарки в виде солидных призовых, квартир и машин. Одну из них ему подарил всемирно известный певец Димаш Кудайберген. А во время гала-шоу двух игрушечных панд ему подарил Джеки Чан - фигурист откатал показательный номер в костюме Кунг-фу Панды.

Илья Малинин. Ошибки тоже часть пути

Американец с русскими корнями приехал на Игры фаворитом и символом технической революции фигурного катания - четверной аксель, мощные каскады, уверенность. На его коньках красовались шнурки, подаренные Александром Овечкиным. От него ждали только золота.

Илья Малинин © Петр Ковалев/ ТАСС

Но Олимпиада преподносит уроки. В том числе и тот, что техника не гарантирует безошибочности. В произвольной он допустил сбои, которых от него не ожидали. Итог оказался болезненным. Малинин уже доказал, что умеет прыгать невозможное - теперь ему предстоит доказать, что он умеет становиться сильнее после поражений. Свою медаль Олимпиады в командном турнире Илья отдал коту Мисти, предвкушая вторую. Не сложилось.

Юма Кагияма. "Я вырос за эти годы"

Японец подошел к Играм как один из самых стабильных фигуристов поколения. Его отец - трехкратный чемпион Японии Масакадзу Кагияма - стал его личным тренером. В детстве его любимым персонажем был Снупи, поэтому после выступлений фигуриста поклонники периодически выбрасывали эту мягкую игрушку на ледовую арену.

Юма Кагияма © Петр Ковалев/ ТАСС

На Играх в Милане именно он считался основным соперником Малинина и претендентом на золото. Он хотел выступить лучше, он мечтал представить миру свою безупречную "Турандот". Получилось не все, но Юма показал миру действие важного принципа - даже если что-то не получается, иди и бейся до конца. "Отец сказал мне, что даже если бы я падал со всего, но при этом выкладывался до конца, этого было бы достаточно, - сказал фигурист. - Так что, хотя я и расстроен, я думаю, что мне удалось выстоять и я выложился на максимум".

Суй Вэньцзин и Хань Цун. А теперь заслуженный отдых

Китайская пара подошла к Олимпиаде-2026 после длительной паузы, которую фигуристы взяли после победы на Играх-2022 и восстановления после травм. Их возвращение стало одной из самых обсуждаемых историй турнира. Спортсмены вновь объединились ради главного старта четырехлетия и сразу напомнили, за что их считали одной из самых артистичных и гармоничных пар мира.

Суй Вэньцзин и Хань Цун © Михаил Терещенко/ ТАСС

Однако в Милане им не удалось вмешаться в борьбу за золото. Фигуристы хотели прежде всего снова выйти на олимпийский лед вместе и прочувствовать атмосферу Игр без лишнего давления. Оба спортсмена подтвердили, что это было их последнее совместное выступление на льду. "Планы на будущее? На самом деле я хочу путешествовать со своим питомцем, ездить в доме на колесах и продавать кофе", - сказала Суй Вэньцзин после турнира.

Деанна Стеллато-Дудек и Максим Дешам. Возвращение на лед вопреки всему

Канадские спортсмены являются уникальным дуэтом. 42-летняя Стеллато-Дудек и 34-летний Дешам впервые участвовали в зимних Играх. Деанна после травм завершила соревновательную карьеру и 16 лет не выступала, прежде чем вернуться. Максим в какой-то момент тоже оказывался на грани завершения карьеры, но пара объединилась и в 2024 году выиграла чемпионат мира, что сделало спортсменку самой возрастной чемпионкой мира в истории фигурного катания.

Деанна Стеллато-Дудек и Максим Дешам © Joosep Martinson/ Getty Images

Однако путь к Олимпиаде не был простым: незадолго до старта Стеллато-Дудек получила травму головы на тренировке и была вынуждена пропустить командный турнир, а участие в индивидуальном было под вопросом, но пара смогла выступить. Несмотря на итоговое 11-е место, их выступление стало доказательством того, что даже после травм и сомнений олимпийская мечта остается достижимой, если не терять веры и работать до конца.

Рику Миура и Рюити Кихара. Историческое золото и мировой рекорд

Японский дуэт завоевал первую в истории сборной Японии золотую медаль в парном катании на зимних Играх. После ошибки в короткой программе, оставившей их на пятом месте, они собрали силы и выдали такой мощный прокат произвольной, что установили в ней новый мировой рекорд (158,13 балла), принадлежавший ранее российским фигуристам Анастасии Мишиной и Александру Галлямову.

Рику Миура и Рюити Кихара © Михаил Терещенко/ ТАСС

Пара выступает вместе с 2019 года и до Олимпиады в Милане уже добивалась высоких результатов - два титула чемпионов мира (2023, 2025), победы в финалах Гран-при и серебро в командном турнире на Играх-2022. Партнерша принимала участие в Играх в 2022 и 2026 годов с Кихарой, а вот для партнера это стали уже четвертые Олимпийские игры.

Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон. Спутавшие карты всем

Их золото в Милане стало главной сенсацией турнира. Олимпийский сезон стал первым для французов. Сизерон вернулся после трехлетнего перерыва и не самого приятного разрыва с Габриэлой Пападакис, вокруг которого долго не утихали разговоры. Фурнье-Бодри сменила спортивное гражданство и вышла из непростого скандала с прежним партнером Николаем Серенсеном, они выступали за Канаду.

Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон © Петр Ковалев/ ТАСС

Новый дуэт многие воспринимали как эксперимент - слишком рискованный и поздний. Как оказалось, абсолютно зря. Сизерон, который всегда был "центром композиции", - магнетичный, пластичный, проявил себя как настоящий танцевальный партнер. Спокойный, уверенный, максимально не затмевающий, а наоборот, подчеркивающий выгодные плюсы партнерши. "Огня" к их первому выходу на олимпийский лед добавила и бывшая партнерша Сизерона Пападакис, выпустив книгу, в которой поделилась не самыми лицеприятными подробностями из их совместного прошлого. Прямым следствием стало отстранение Пападакис от работы комментатором на Играх в Милане.

Мэдисон Чок и Эван Бейтс. Концептуальность или надежность?

Одна из самых устойчивых и узнаваемых пар современных танцев на льду всегда умело совмещала спорт высшей пробы и настоящий театр за счет конструкции программ, яркой подачи, концептуальных образов. После Игр в Пекине американцы стали практически единоличными претендентами на "трон". Человек предполагает, судьба располагает.

Мэдисон Чок и Эван Бейтс © Петр Ковалев/ ТАСС

Долгие годы они оставались только спортивным союзом, а затем объявили о помолвке и поженились, превратившись в редкий случай гармонии "и на льду, и в жизни". После их произвольной программы, по итогам которой они все-таки уступили французам, предметом обсуждения стала фламенко-матадорская юбка-плащ, ставшая частью сюжета программы. Но, как многим показалось, она была настолько яркой, что перетягивала все внимание на себя и где-то отвлекала саму фигуристку.

Пайпер Гиллес и Поль Пуарье. Когда отступает даже смертельная болезнь

Самые яркие эмоции на олимпийском пьедестале принадлежали Гиллес - ее улыбка была настолько искренней и простой, настолько торжествующей и яркой, что мало кому в голову пришло, что пережила девушка на пути к пьедесталу. Интеллектуальный, атмосферный канадский дуэт шаг за шагом шел от статуса середнячков до топов. В 2022 году Гиллес рассказала, что перенесла операцию после диагноза - рак яичника.

Пайпер Гиллес и Поль Пуарье © Михаил Терещенко/ ТАСС

Для фигурного катания, где пауза может стоить карьеры, это был удар, но она вернулась к тренировкам и соревнованиям, не выпадая из элиты. Их дуэт стал символом выносливости не только спортивной, но и человеческой. Их история - свидетельство тому, что даже самая смертельная, самая страшная болезнь может отступить перед сильными людьми.

Вероника Советова, Дарья Кузнецова