Гарт считает, что российский санный спорт нуждается в новых трассах

Тем не менее глава Федерации санного спорта России не считает, что вид спорта в стране находится в упадке

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. В России ощущается дефицит санных трасс, эта проблема особо обозначилась после того, как отечественных саночников весной 2022 года лишили возможности выступать и тренироваться за рубежом. Об этом ТАСС сообщила президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт.

"Именно в период отстранения наиболее остро стал ощущаться дефицит санных трасс в России, - рассказала Гарт. - Спортсмены 4 года провели на одной санно-бобслейной трассе в Сочи. Но все же мы благодарны за то, что у нас есть эта отличная трасса".

"Поэтому не могу сказать, что российский санный спорт находится в упадке. Спортсмены продолжали тренироваться и участвовать во всероссийских соревнованиях, совершенствовались сани. Большая благодарность за это Минспорту России, Центру спортивной подготовки. Поэтому даже в отсутствии лидеров, не допущенных к выходу на международную арену в нейтральном статусе, спортсмены показали неплохие результаты для такого большого перерыва и отсутствия вариативности в этот период. Медали Кубка наций в рамках Кубка мира, десятка сильнейших для вчерашних юниоров - достойный результат. Но все же мы сейчас далеки от призовых мест. Необходимо нарабатывать опыт на мировых трассах и возвращаться в колею", - добавила глава ФССР.

На Олимпиаде-2026 выступали два нейтральных саночника из России. Дарья Олесик показала итоговый 13-й результат, Павел Репилов финишировал на 14-м месте.