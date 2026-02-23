Алаев: отношение к отстранению российских клубов меняется

Глава РПЛ рассчитывает на скорейший допуск российских команд

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Отношение к отстранению российских футбольных клубов и сборных от турниров меняется в лучшую сторону. Такое мнение ТАСС высказал президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев.

Ранее президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что организация должна рассмотреть допуск российских клубов и сборных. Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин отметил, что позиция организации не изменилась - клубы и сборные допустят только после окончания СВО.

"Я не хочу делать прогнозы, не хочу всю эту тему обсуждать, поскольку решение принимают другие люди, - сказал Алаев. - Могу сказать просто свое ощущение, в том числе от общения с европейскими и мировыми футбольными функционерами, с которыми я так или иначе общаюсь, в том числе кулуарно. Я вижу, что ситуация меняется. Я надеюсь, что как можно скорее эта ненормальная ситуация наконец-то завершится".

Российские клубы и сборные отстранены от международных соревнования из-за ситуации на Украине.