Костнер надеется, что Олимпиада сделает Петросян увереннее в себе

Российская фигуристка заняла на Играх шестое место

Редакция сайта ТАСС

Аделия Петросян © Петр Ковалев/ ТАСС

МИЛАН, 23 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Выступление на Олимпийских играх должно придать фигуристке Аделии Петросян большей уверенности. Такое мнение ТАСС высказала бронзовый призер Олимпиады 2014 года, чемпионка мира итальянка Каролина Костнер.

На Олимпиаде 18-летняя россиянка стала шестой.

"Могу сказать, что она еще молодая. Знаю, что в России у нее были большие выступления, и она замечательная фигуристка, - сказала Костнер. - То, что она получила такой непростой опыт, возможно, в будущем поможет ей чувствовать себя более уверенно".