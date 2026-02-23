Член МОК Лалович назвал политику главным вызовом для олимпийского движения

Он отметил, что спорт должен стремиться к тому, чтобы быть нейтральным

Глава Объединенного мира борьба Ненад Лалович © Cameron Smith/ Getty Images

МИЛАН, 23 февраля. /ТАСС/. Сложившаяся в мире политическая ситуация является главным вызовом для спорта и олимпийского движения в частности. Такое мнение ТАСС высказал член Международного олимпийского комитета (МОК), глава Объединенного мира борьбы (UWW) Ненад Лалович.

"Я считаю, что глобальная политическая ситуация - это главный вызов для всех, и для спорта в том числе, - сказал он. - Мы живем в трудные времена, но спорт должен стремиться к тому, чтобы быть абсолютно нейтральным".

22 февраля в Италии завершились Олимпийские игры, до соревнований было допущено только 13 российских спортсменов, которые выступали в нейтральном статусе.