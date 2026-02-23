Семенова: спортсмены на ОИ дружелюбно относились к российским конькобежкам

Анастасия Семенова и Ксения Коржова остались довольны полученным опытом

Редакция сайта ТАСС

© Роман Шлуинский/ ТАСС

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Иностранные спортсмены дружелюбно относились к российским конькобежкам на Олимпиаде в Италии. Об этом ТАСС рассказала участница Игр Анастасия Семенова.

В ночь на понедельник Семенова и Ксения Коржова вернулись в Россию после выступления на Олимпиаде. Коржова на Играх стала 12-й в забеге на 3 000 м. Семенова не смогла квалифицироваться в финал масс-старта.

"Поездка на Олимпиаду стала для меня большим опытом. Естественно, в таком возрасте ты не ожидаешь такой возможность. И я считаю, что я и все остальные ребята постарались выполнить задачи на все 100 процентов, - сказала 21-летняя Семенова. - Отношение с другими спортсменами было прекрасным, общаемся обычно, ничего не изменилось. Что было раньше, то есть и сейчас. Все дружелюбны. Со многими спортсменами обменялись значками Олимпиады, но они пока убраны в чемодан".

"Естественно, потрясающее место, новые впечатления, мы ранее там не были. Это первая поездка в Италию во взрослом возрасте в роли спортсмена. Естественно, мы запоминали все, мотали на ус, получали опыт в целом от этой поездки. Не только соревновательный, но и тренировочный в том числе. И подготовительный, и моральный, и физический. Все аспекты мы затронули", - добавила Семенова.

Коржова осталась довольна полученным опытом. "Мои впечатления положительные, полностью удовлетворена поездкой. Сделала выводы, и результатом, можно сказать, тоже довольна", - сказала она.

"У нас в этом сезоне остался только финал Кубка России по конькобежному спорту. Планируем в нем участие, после этого отдых", - заключила Семенова. Финал Кубка России пройдет 4-7 марта в Коломне.