Вице-спикер Госдумы Бабаков оценил выступление россиян на Олимпиаде
Редакция сайта ТАСС
23 февраля, 08:30
МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Российские спортсмены показали борьбу на Олимпийских играх в Италии. Такое мнение ТАСС высказал вице-спикер Госдумы Александр Бабаков.
На прошедших Олимпийских играх Россию представляли 13 спортсменов, которые выступали в нейтральном статусе. Единственную медаль завоевал ски-альпинист Никита Филиппов, занявший второе место в спринте.
"В силу того, что сейчас мы только возвращаемся в мировой спорт, я следил за Олимпийскими играми не так, как раньше, - сказал Бабаков. - Участие наших спортсменов - это уже серьезный шаг, особенно решение по нашим паралимпийцам. Я очень рад нашему участию в Олимпиаде, за борьбу, которую российские спортсмены показали".
Олимпийские игры проходили с 6 по 22 февраля.