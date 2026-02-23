Вице-спикер Госдумы Бабаков оценил выступление россиян на Олимпиаде

Единственную медаль россиян на Играл завоевал ски-альпинист Никита Филиппов

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Российские спортсмены показали борьбу на Олимпийских играх в Италии. Такое мнение ТАСС высказал вице-спикер Госдумы Александр Бабаков.

На прошедших Олимпийских играх Россию представляли 13 спортсменов, которые выступали в нейтральном статусе. Единственную медаль завоевал ски-альпинист Никита Филиппов, занявший второе место в спринте.

"В силу того, что сейчас мы только возвращаемся в мировой спорт, я следил за Олимпийскими играми не так, как раньше, - сказал Бабаков. - Участие наших спортсменов - это уже серьезный шаг, особенно решение по нашим паралимпийцам. Я очень рад нашему участию в Олимпиаде, за борьбу, которую российские спортсмены показали".

Олимпийские игры проходили с 6 по 22 февраля.