В сборной Канады не стали оценивать шансы россиян сыграть на Кубке мира

Сборная России по хоккею отстранена от международных турниров с февраля 2022 года

Редакция сайта ТАСС

Генеральный менеджер олимпийской сборной Канады Дуг Армстронг © Jeff Curry-Imagn Images via Reuters Connect

МИЛАН, 23 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российские игроки оказывают большое влияние на Национальную хоккейную лигу (НХЛ), но говорить об их возвращении на международные турниры даже в пределах Северной Америки преждевременно. Об этом ТАСС сообщил генеральный менеджер олимпийской сборной Канады Дуг Армстронг.

Сборная России не играет на международных турнирах с февраля 2022 года.

"Я с уважением отношусь к российским игрокам, но не мне решать, кто будет играть, а кто - нет. Россияне оказывают большое влияние на НХЛ, они отличные игроки и были прекрасной командой на протяжении многих лет, - сказал Армстронг. - Причина, по которой они не играют, точно не по нашей вине. Я ценю их навыки и они совершенно точно многое дают НХЛ".

На вопрос, может ли сборная России сыграть на Кубке мира 2028 года, Армстронг ответил: "Я не на такой высокой должности, чтобы отвечать на это".