Ахо считает, что Никишину предстоит многому научиться для игры в НХЛ

Российский защитник с 2025 года выступает за "Каролину"

Редакция сайта ТАСС

Защитник "Каролины" Александр Никишин © James Guillory-Imagn Images via Reuters Connect

МИЛАН, 23 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Защитнику "Каролины" Александру Никишину нужно еще многому научиться для того, чтобы на высоком уровне играть в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Такое мнение ТАСС высказал нападающий "Каролины" и сборной Финляндии Себастьян Ахо.

Никишин перешел в "Каролину" в апреле прошлого года и сыграл в Кубке Стэнли четыре матча, в которых отдал голевую передачу. В нынешнем сезоне в 56 встречах 24-летний защитник набрал 22 очка по системе "гол + пас" (7 + 15). Он ранее выступал за "Спартак" и СКА, в 2022 году стал серебряным призером Олимпийских игр.

"Он хороший игрок, в будущем станет еще лучше. Могу отметить у него хороший бросок, - сказал Ахо. - Конечно, он не самый молодой игрок, но еще является новичком, ему нужно еще учиться. Думаю, в будущем он улучшит свои навыки".

Ахо оценил шансы Никишина стать в будущем одним из ведущих защитников НХЛ. "Думаю, у него для этого хорошие шансы. Уверен, что он к этому придет, но для этого ему нужно приложить максимум усилий", - отметил собеседник агентства.