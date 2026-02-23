Алаев хочет, чтобы вторая часть сезона РПЛ прошла без скандалов

Она начнется 27 февраля

Президент РПЛ Александр Алаев © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев хочет, чтобы во второй части сезона не было скандалов. Об этом Алаев рассказал ТАСС.

Вторая часть сезона РПЛ начнется 27 февраля. В этот день встретятся петербургский "Зенит" и калининградская "Балтика".

"Мне хочется, чтобы второй этап чемпионата закончился без скандалов, в том числе судейских. Без каких-то катаклизмов. И все решилось в последнем туре", - сказал Алаев.

"Краснодар" лидирует в турнирной таблице РПЛ с 40 очками в 18 матчах. Далее идут "Зенит" (39), московский "Локомотив" (37) и столичный ЦСКА (36).