Стали известны лучшие игроки недели КХЛ

Лучшим вратарем признан Сергей Иванов из СКА

Редакция сайта ТАСС

Вратарь СКА Сергей Иванов © Арина Антонова/ ТАСС

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Канадский форвард казанского "Ак Барса" Нэйтан Тодд признан лучшим нападающий прошедшей игровой недели в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

В трех матчах Тодд забросил три шайбы и отдал две передачи.

Лучшим защитником впервые в карьере признан Иван Мищенко из хабаровского "Амура", он набрал 5 очков (2 шайбы + 3 передачи) в четырех играх.

Лучшим голкипером признан Сергей Иванов из петербургского СКА, он одержал две победы в двух матчах, оба раза сыграв "на ноль".

Лучшим новичком стал нападающий СКА Матвей Поляков, забросивший шайбу и отдавший результативный пас в трех матчах недели.