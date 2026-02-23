Стали известны лучшие игроки недели КХЛ
23 февраля, 09:37
МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Канадский форвард казанского "Ак Барса" Нэйтан Тодд признан лучшим нападающий прошедшей игровой недели в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
В трех матчах Тодд забросил три шайбы и отдал две передачи.
Лучшим защитником впервые в карьере признан Иван Мищенко из хабаровского "Амура", он набрал 5 очков (2 шайбы + 3 передачи) в четырех играх.
Лучшим голкипером признан Сергей Иванов из петербургского СКА, он одержал две победы в двух матчах, оба раза сыграв "на ноль".
Лучшим новичком стал нападающий СКА Матвей Поляков, забросивший шайбу и отдавший результативный пас в трех матчах недели.