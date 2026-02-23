Рейс с футболистками "Динамо" вынужденно сел в Нижнем Новгороде

Команда возвращалась в Москву со сборов в Турции

Редакция сайта ТАСС

© Илья Лазарев/ ТАСС

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Рейс с футболистками московского "Динамо" на борту совершили вынужденную посадку в Нижнем Новгороде при возвращении команды из Турции в Москву. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

Футболистки "Динамо" завершили сбор в Турции 22 февраля. Новый сезон стартует 14 марта.

"Вчера днем наша команда вылетела в Москву из Турции, где мы провели заключительные тренировочные сборы. По пути у нас действительно возникли непредвиденные обстоятельства, - говорится в сообщении. - Из-за временного закрытия московских аэропортов наш самолет был вынужден уйти на резервный аэродром - в Нижний Новгород. Мы провели внутри самолета около пяти часов: сначала ждали разрешения на парковку, затем своей очереди на заправку и, наконец, разрешения на вылет в Москву. Как нам объяснили, очень многие борты, направлявшиеся в это же время в столицу, также были перенаправлены в Нижний".

"В итоге в Москву мы смогли вылететь только в начале первого ночи. Это был непростой день, но команда проявила терпение. Сейчас самое главное - восстановиться и продолжать подготовку к старту сезона", - добавили в пресс-службе.