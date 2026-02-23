Дик Адвокат покинул пост главного тренера сборной Кюрасао по футболу

Ранее команда Кюрасао впервые в истории квалифицировалась на чемпионат мира по футболу

Дик Адвокат © Ian MacNicol/ Getty Images

ТАСС, 23 февраля. Бывший главный тренер сборной России и петербургского "Зенита" Дик Адвокат покинул пост главного тренера команды Кюрасао по футболу. Об этом сообщила пресс-служба сборной Кюрасао на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Дик Адвокат покинул пост главного тренера сборной Кюрасао по футболу, его преемником назначен Фред Рюттен. Адвокат решил полностью посвятить себя дочери, у которой возникли проблемы со здоровьем", - говорится в заявлении пресс-службы сборной.

"Я всегда говорил, что семья для меня важнее футбола, поэтому это естественное решение. Тем не менее я буду очень скучать по Кюрасао, его жителям и моим коллегам. Я считаю выход такой маленькой страны на чемпионат мира одним из главных достижений в своей карьере", - заявил Адвокат.

В ноябре сборная Кюрасао под руководством Адвоката впервые в истории квалифицировалась на чемпионат мира по футболу. Кюрасао станет самой малонаселенной страной - участницей турнира в истории: согласно переписи 2023 года, численность населения острова составляет 155,8 тыс. человек. Также Кюрасао будет представлять наименьшую в истории чемпионатов мира территорию, площадь острова составляет 444 кв. км. На чемпионате мира, который пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля, сборная Кюрасао выступит в группе E с командами Германии, Кот-д'Ивуара и Эквадора.

Адвокату 78 лет, он являлся главным тренером команды с января 2024 года. Специалист с 2006 по 2009 год был главным тренером "Зенита", который привел к победе в чемпионате России (2007), Кубке и Суперкубке УЕФА (оба - 2008). С 2010 по 2012 год руководил сборной России. Также специалист был главным тренером сборных Нидерландов, Бельгии, Сербии, Южной Кореи и Ирака, возглавлял нидерландские ПСВ, АЗ, "Утрехт", "Фейенорд", турецкий "Фенербахче".

Рюттену 63 года, ранее он возглавлял нидерландские "Твенте", ПСВ, "Витесс", "Фейенорд", бельгийский "Андерлехт", "Аль-Шабаб" из ОАЭ и израильский "Маккаби" из Хайфы. Под его руководством "Твенте" в 2001 году выиграл Кубок Нидерландов.