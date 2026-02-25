Трамп примерил золотую медаль Олимпиады во время встречи со сборной США

Американцы выиграли олимпийский хоккейный турнир, победив в финале команду Канады

ВАШИНГТОН, 25 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп примерил золотую медаль Олимпийских игр 2026 года во время встречи с мужской национальной командой по хоккею в Белом доме.

В ходе встречи главе государства отдал свою медаль форвард сборной США Мэттью Ткачак. Трамп, примерив награду, пошутил, что не намерен ее возвращать.

Сборная США стала победителем Олимпийских игр в Италии, переиграв в финале команду Канады (2:1 ОТ). Американские хоккеисты выиграли турнир впервые с Игр-1980.