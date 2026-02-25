Лыжник Большунов выиграл гонку с раздельным стартом на чемпионате России

Вторым стал Сергей Ардашев, третье место занял Иван Горбунов

Александр Большунов © Егор Алеев/ ТАСС

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 февраля. /ТАСС/. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стал победителем гонки с раздельным стартом классическим стилем на чемпионате России по лыжным гонкам. Соревнования проходят в Южно-Сахалинске.

Для прохождения 10-километровой дистанции Большунову потребовалось 23 минуты 59,9 секунды. Второе место занял Сергей Ардашев (отставание - 14,4 секунды). Тройку лидеров замкнул Иван Горбунов (+30,5).

Чемпионат России завершится 8 марта.