Лыжник Большунов выиграл гонку с раздельным стартом на чемпионате России
Редакция сайта ТАСС
25 февраля, 06:39
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 февраля. /ТАСС/. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стал победителем гонки с раздельным стартом классическим стилем на чемпионате России по лыжным гонкам. Соревнования проходят в Южно-Сахалинске.
Для прохождения 10-километровой дистанции Большунову потребовалось 23 минуты 59,9 секунды. Второе место занял Сергей Ардашев (отставание - 14,4 секунды). Тройку лидеров замкнул Иван Горбунов (+30,5).
Чемпионат России завершится 8 марта.