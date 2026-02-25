Большунов не считает, сколько раз становился победителем соревнований

Ранее лыжник выиграл раздельную гонку классическим стилем на 10 км на чемпионате России

Александр Большунов © Егор Алеев/ ТАСС

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 февраля. /ТАСС/. Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов не зацикливается на своих победах и считает, что совершенству нет предела. Об этом Большунов рассказал журналистам.

В среду Большунов выиграл раздельную гонку классическим стилем на 10 км на чемпионате России в Южно-Сахалинске.

"Я не считаю свои победы. Нет предела совершенству. Трасса быстрая, хорошо сделанная. Рабочие все подъемы, равнины есть и пологие спуски. Главное, что трасса доступная, находится в городе", - сказал Большунов.

Обладателю трех золотых наград Игр-2022 Большунову 29 лет, также спортсмен является четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Олимпийских игр. Лыжник становился чемпионом мира, шесть раз - серебряным призером мировых первенств, один раз - бронзовым, по два раза выигрывал общий зачет Кубка мира и многодневную гонку "Тур де Ски".