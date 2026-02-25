Саблистка Таллада стала чемпионкой Европы среди юниорок

Бронза досталась Александре Михайловой

© Софья Сандурская/ ТАСС

ТБИЛИСИ, 25 февраля. /ТАСС/. Российская саблистка Карина Таллада выиграла золотую медаль чемпионата Европы среди юниорок по фехтованию. Соревнования проходят в Тбилиси.

В финале Таллада победила дочь олимпийского чемпиона Михая Ковалиу - Амалию Ковалиу из Румынии (15:13). Бронзовая награда досталась россиянке Александре Михайловой.

Чемпионат Европы по фехтованию среди юниоров завершится 27 февраля. Российские атлеты выступают на турнире под национальным флагом.