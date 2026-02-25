Лыжник Большунов сыграл в волейбол на снегу с корейцами

По словам спортсмена, корейцы работали на строительстве объектов в Южно-Сахалинске

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 февраля. /ТАСС/. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов сыграл в волейбол на снегу с корейцами, которые работают на строительстве объектов в Южно-Сахалинске, принимающем чемпионат России по лыжным гонкам. Об этом Большунов рассказал журналистам.

"Играл в волейбол не с детьми, а с корейцами, которые здесь строят, - сказал Большунов. - Я видел, что парень сидит на вышке, там была натянута сетка, и я подумал, что туда нельзя проходить. Он предложил сыграть, я спросил: "Во что, в волейбол?" Он достал мяч. Сыграл партейку, потом народ стал подтягиваться, сыграли еще".

Обладателю трех золотых наград Игр-2022 Большунову 29 лет, также спортсмен является четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Олимпийских игр. Лыжник становился чемпионом мира, шесть раз - серебряным призером мировых первенств, один раз - бронзовым, по два раза выигрывал общий зачет Кубка мира и многодневную гонку "Тур де Ски".