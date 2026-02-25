Свищев призвал применить санкции к бойкотирующим церемонию открытия

Ранее некоторые страны заявили о бойкоте церемонии открытия Паралимпийских игр в Италии

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Международный паралимпийский комитет (МПК) должен ввести санкции против стран, бойкотирующих церемонию открытия Игр в Италии. Такое мнение ТАСС высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Ранее страны Европы выразили протест решению МПК прекратить ограничения против российских и белорусских атлетов. В частности, прозвучали призывы отказать в выдаче виз сопровождающим их лицам, несмотря на то, что паралимпийцы остро нуждаются в их помощи. Также некоторые страны заявили о бойкоте церемонии открытия.

"Международный паралимпийский комитет должен применить к ним санкции, - сказал Свищев. - Вплоть до лишения аккредитаций, если того требует ситуация. Они просто наносят ущерб спорту, провоцируют таким образом других. И фактически политизируют паралимпийское движение, наносят вред".

Двусторонние приглашения на Паралимпийские игры 2026 года получили шесть россиян. В соревнованиях по горнолыжному спорту выступят трехкратный чемпион Паралимпийских игр Алексей Бугаев и двукратная чемпионка мира Варвара Ворончихина, в лыжных гонках - многократный чемпион мира Иван Голубков, а также призер чемпионата мира Анастасия Багиян с лидером Сергеем Синякиным, в парасноуборде - Дмитрий Фадеев и Монзер Филипп Шеббо. Российские спортсмены выступят с национальной символикой.

Паралимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо пройдут с 6 по 15 марта.