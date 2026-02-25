Максимов сообщил, что "Спорт-Экспресс" не планирует закрывать печатный выпуск

Главный редактор газеты "Спорт-Экспресс" Максим Максимов © Владимир Гердо/ ТАСС

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Газета "Спорт-Экспресс" не планирует закрывать печатный выпуск. Об этом ТАСС сообщил главный редактор издания Максим Максимов.

"Спорт-Экспресс" не планирует закрывать печатный выпуск. Мы дорожим газетой, понимаем ее ценность и видим, что она по-прежнему востребована у части аудитории. И намерены продолжать диалог с читателями, в том числе через эту площадку", - сказал Максимов.

"Советский спорт" был основан в 1922 году. До 1946 года издание называлось "Красный спорт". С 1960 по 1990 в качестве приложения к газете издавался еженедельный журнал "Футбол". С 1999 года "Футбол" также выходил под эгидой "Советского спорта". "Советский спорт" неоднократно отмечался премией Международной ассоциации спортивной прессы, на его страницах печатались в том числе Владимир Маяковский, Самуил Маршак, Николай Озеров, Василий Уткин и другие.