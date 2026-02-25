Россиянки Шерина и Мельчакова выступят на этапе Кубка мира по фристайлу

Соревнования пройдут в Сербии в конце февраля

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Российские фристайлистки Наталья Шерина и Дарья Мельчакова выступят на этапе Кубка мира в Сербии в дисциплине "ски-кросс". Об этом ТАСС сообщили организаторы соревнований.

"Шерина и Мельчакова вошли в стартовый лист участников", - сказал собеседник агентства.

Шерина и Мельчакова ранее получили нейтральный статус Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

Квалификация соревнований стартует 25 февраля.