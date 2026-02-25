Вяльбе связала пропуск чемпионата России Устюговым с завершением карьеры

Чемпионат России по лыжным гонкам проходит в Южно-Сахалинске с 25 февраля по 8 марта

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе © Егор Алеев/ ТАСС

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 февраля. /ТАСС/. Точную причину, по которой олимпийский чемпион Сергей Устюгов пропускает чемпионат России по лыжным гонкам, стоит спрашивать у самого спортсмена, однако это может быть связано с завершением карьеры. Такое мнение журналистам высказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Чемпионат России проходит в Южно-Сахалинске с 25 февраля по 8 марта.

"Почему Сергей Устюгов пропускает [чемпионат России], надо спросить у него, - сказала Вяльбе. - Я думаю, он завершает карьеру".

Устюгову 33 года. Он является олимпийским чемпионом 2022 года в эстафете. Также лыжник дважды побеждал на чемпионате мира.