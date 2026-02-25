На этапе Кубка мира по фристайлу в Японии выступят трое россиян

В состав участников вошли Никита Андреев, Никита Новицкий и Светлана Иванова

Никита Новицкий © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Российские фристайлисты Никита Андреев, Никита Новицкий и Светлана Иванова выступят на этапе Кубка мира в Японии в дисциплине "могул". Об этом ТАСС сообщили организаторы соревнований.

"Андреев, Новицкий и Иванова вошли в состав участников", - сказал собеседник агентства.

Андреев, Новицкий и Иванова ранее получили нейтральный статус Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

Соревнования пройдут в японском городе Нанто с 28 февраля по 1 марта.