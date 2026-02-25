На этапе Кубка мира по фристайлу в Японии выступят трое россиян
Редакция сайта ТАСС
25 февраля, 07:38
МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Российские фристайлисты Никита Андреев, Никита Новицкий и Светлана Иванова выступят на этапе Кубка мира в Японии в дисциплине "могул". Об этом ТАСС сообщили организаторы соревнований.
"Андреев, Новицкий и Иванова вошли в состав участников", - сказал собеседник агентства.
Андреев, Новицкий и Иванова ранее получили нейтральный статус Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).
Соревнования пройдут в японском городе Нанто с 28 февраля по 1 марта.