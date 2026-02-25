Тренеру Урманову и фигуристке Самоделкиной подарили по квартире в Астане

Михаилу Шайдорову также вручили ключи от трехкомнатной квартиры

Редакция сайта ТАСС

Алексей Урманов и Михаил Шайдоров © Jamie Squire/ Getty Images

АСТАНА, 25 февраля. /ТАСС/. Российскому тренеру Алексей Урманову, который работает с олимпийским чемпионом по фигурному катанию Михаилом Шайдоровым из Казахстана, вручили ключи от трехкомнатной квартиры в Астане. Об этом сообщили в пресс-службе акимата (администрации) столицы Казахстана.

25 февраля Шайдорова, а также фигуристку Софью Самоделкину, которая представляет Казахстан, с командами торжественно встретили в аэропорту Астаны.

"От имени Казахстанского союза фигурного катания на коньках при поддержке спонсора Михаилу Шайдорову и его тренеру Алексею Урманову вручили ключи от трехкомнатных квартир, Софье Самоделкиной и Асем Касановой (главный тренер сборной Казахстана по фигурному катанию - прим. ТАСС) - от однокомнатных", - говорится в сообщении.

Спортсменов в Астане встречали министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов, заместитель акима Астаны Ерик Мейрхан, президент Казахстанского союза фигурного катания на коньках Бауыржан Ералы и президент Национального олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин.

Шайдорову 21 год. Его победа на Олимпиаде в Италии стала первой для Казахстана на зимних Олимпиадах с 1994 года, когда лыжник Владимир Смирнов выиграл гонку на 50 км классическим стилем. Золотая медаль Шайдорова стала единственной наградой казахстанских спортсменов на прошедшей Олимпиаде. Самоделкина, ранее выступавшая за Россию и летом 2023 года получившая гражданство Казахстана, не завоевала медалей.

Шайдоров в интервью порталу Tengrinews ранее сообщал, что Урманов занимался с ним бесплатно в начале карьеры. Затем отец фигуриста продал машину, чтобы на вырученные деньги поехать в Сочи для тренировок.