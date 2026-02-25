UFC потратит до $60 млн на организацию турнира в Белом доме
25 февраля, 08:07
ВАШИНГТОН, 25 февраля. /ТАСС/. Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) потратит до $60 млн на организацию турнира в Белом доме. Об этом сообщил портал MMA Fighting.
Для проведения шоу в Белом доме UFC построит октагон на южной лужайке и трибуны для зрителей. Ожидается, что бойцы будут выходить к месту поединка из Овального кабинета.
Турнир UFC White House пройдет 14 июня и будет приурочен к 250-й годовщине принятия Декларации независимости. Он станет первым профессиональным спортивным мероприятием в Белом доме.