Футболист Джон Джон назвал переход в "Зенит" исполнением мечты

Полузащитник подписал контракт с петербургским клубом до конца сезона-2030/31

Полузащитник "Зенита" Джон Джон © Lucas Figueiredo/ Getty Images

ТАСС, 25 февраля. Бразильский полузащитник Джон Джон считает переход в петербургский футбольный клуб "Зенит" реализацией своей давней цели и исполнением мечты. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

В "Зенит" футболист перешел 28 января, подписав контракт до конца сезона-2030/31.

"Это сильнейший и самый титулованный клуб России, который умеет находить талантливых игроков, - сказал Джон. - Это как "Фламенго" или "Палмейрас" в Бразилии. Сильнейшие команды. Я-то не из самого большого клуба. Поэтому для меня это большой шаг. Всегда мечтал играть в Европе. И трансфер в Санкт-Петербург, можно сказать, - исполнение этой мечты".

Джону 23 года, он выступал за "Ред Булл Брагантино" с 2024 года, ранее играл в бразильском "Палмейрасе". Всего за "Ред Булл Брагантино" бразилец провел 76 матчей, забив 20 голов и отдав 14 передач.