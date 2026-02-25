Политик Мема назвал бесчеловечным бойкот открытия Паралимпиады

Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" считает, что спорт должен объединять нации

Редакция сайта ТАСС

© Steph Chambers/ Getty Images

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Решение Паралимпийского комитета Финляндии бойкотировать церемонию открытия Паралимпийских игр 2026 года в Италии из-за участия в ней россиян является бесчеловечным. Такое мнение ТАСС высказал член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема.

Финляндия присоединилась к делегациям Украины, Чехии, Литвы и Эстонии, которые также будут бойкотировать открытие Паралимпиады из-за допуска россиян.

"Спорт должен объединять нации и людей, а не использоваться как инструмент для распространения раскола, - сказал Мема. - Я считаю бесчеловечным поведением бойкот [открытия] Игр только потому, что в них примет участие Россия. Решение Финляндии о бойкоте было неправильным".

Политик отметил, что такие решения противоречат принципам олимпийского и паралимпийского движения - единству, братству и уважению к сопернику. "Я сам играю в регби 13 лет, и считаю, что спорт может многому научить людей. Его не следует использовать как политический инструмент для разобщения. К сожалению, сегодня в Финляндии сильны антироссийские настроения, и машина пропаганды продолжает играть в этом жизненно важную роль. Считаю, что решение бойкотировать спортивные или культурные мероприятия только из-за русских лишь сплачивает россиян, заставляя их плохо относиться к европейцам", - сказал собеседник агентства.

Международный паралимпийский комитет (МПК) пригласил шесть российских и четырех белорусских спортсменов для участия в Играх. Они выступят под флагами своих стран. Паралимпиада пройдет с 6 по 15 марта.